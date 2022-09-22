ملف الصباح
مواجهـة “ثقافـة حشومـة”
تحفظ المجتمع من العنف والتملك والابتزاز والاغتصاب والاستغلال الجنسي يرى باحثون في علم النفس أن القاسم المشترك بين التحرش، والاعتداءات الجنسية، والتنمر الجنسي، والاغتصاب الزوجي، والمشاكل الجنسية بين الزوجين، وعدم الرضى الجنسي، والأمراض المنقولة جنسيا والحمل غير المرغوب فيه، يتمثل في انعدام التربية الجنسية. وطفت أحداث، فيأكمل القراءة »
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