مجتمع
حسابات على “إنستغرام” تنصب باسم التجميل
لم تعد فوضى عمليات التجميل حكرا فقط اليوم على صالونات الحلاقة ومراكز “السبا” والرياضة، التي تقترح على زبنائها خدمات تكبير الشفاه والأرداف والمؤخرة وتصحيح عيوب الوجه والعيون وشد البشرة، بدون أن تملك المؤهلات أو الشهادات التي تخولها إجراء مثل هذه التدخلات، التي تدخل في صميم طب التجميل.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا