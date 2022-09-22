مجتمع
التقنيون خارج الحوار الاجتماعي
الاتحاد المغربي يحتج على تغييب ملفهم المطلبي لأزيد من 15 سنة أكد أمين الحميدي، رئيس الفرع الجهوي الرباط القنيطرة تمارة للتقنيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للتقنيين, على ضرورة إدراج مطالبهم في جلسات الحوار الاجتماعي. وقال الحميدي “نحن إطار يمثل التقنيين بمختلف القطاعات العمومية وشبه العمومية والمؤسسات،أكمل القراءة »
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