حوادث
الابتزاز والقتل الخطأ يورطان طبيبا
كان يلزم ضحاياه بدفع مبالغ مالية مقابل إجراء عمليات قيصرية لهن بمستشفى عمومي قبل تسببه في وفاة حامل أنهت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، أول أمس (الثلاثاء) أنشطة إجرامية لطبيب نساء اختار التخلي عن قسم أبقراط لأداء مهنته النبيلة، مقابل دخول عالم الإجرام لتحقيق الاغتناء السريع.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا