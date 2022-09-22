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شهادات
قضايا حساسة «في نظري فالمدرسة مكان ووسيلة مهمة وفعالة في التربية الجنسية، والبرامج الفعالة في المجال يجب أن تشمل إجراءات من قبيل تزويد المتمدرسين بمعلومات صحيحة حول الأخطار المرتبطة بالنشاط الجنسي، وحول الحمل والولادة، وطرق ووسائل تجنب العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وكيفية التعامل مع الأقران. إنأكمل القراءة »
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