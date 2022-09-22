مجتمع
إضرابات بميناء الجزيرة الخضراء
يعيش ميناء الجزيرة الخضراء (جنوب اسبانيا)، في الأسابيع الأخيرة، حالة من الغليان والتوتر الشديدين داخل أوساط شركات نقل الحاويات والسائقين المهنيين الخواص، نتيجة الاكتظاظ الكبير وبطء الإجراءات الإدارية الخاصة بالتصدير والاستيراد داخل الميناء ذاته. وكشفت وسائل إعلام اسبانية، أن مهنيي القطاع، يعيشون حالة من التذمر بسبب الازدحامأكمل القراءة »
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