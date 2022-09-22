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“بلايد رانر” في “أمازون”
أعلنت استوديوهات منصة “أمازون” أنها تعمل حاليا على إنتاج مسلسل مستوحى من الفيلم الشهير “بلايد رانر”، بمشاركة مخرج العمل الأصلي ريدلي سكوت بصفته منتجا تنفيذيا. ومن المتوقع أن يكون العمل الجديد سلسلة قصيرة، تستكمل أحداث الفيلم الأصلي في 1982، وكذلك الفيلم الآخر الذي يحمل اسم “بلايد رانرأكمل القراءة »
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