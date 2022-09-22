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دي معاك هادي

منذ دقيقة واحدة
النصب ‭ ‬من‭ ‬الأكثر‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬الشباب‭ ‬ضحيتها،‭ ‬النصب‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬باعتبار‭ ‬أنهم‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬ارتباطا‭ ‬بالأنترنيت‭. ‬ من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ ‬يحذر‭ ‬الخبراء‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الممارسات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يجدها‭ ‬الشاب‭ ‬عادية،‭ ‬لكنها‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكلف‭ ‬الكثير،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬إرسال‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬أو‭ ‬بيانات‭ ‬خاصة‭ ‬لأي‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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