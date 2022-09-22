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دي معاك هادي
النصب من الأكثر الجرائم التي يقع الشباب ضحيتها، النصب الإلكتروني، باعتبار أنهم من الفئات الأكثر ارتباطا بالأنترنيت. من أجل ذلك يحذر الخبراء من بعض الممارسات التي يمكن أن يجدها الشاب عادية، لكنها يمكن أن تكلف الكثير، من بينها إرسال أي معلومات أو بيانات خاصة لأيأكمل القراءة »
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