الرياضة
خريبكة يراهن على التوقف لترتيب أوراقه
الدريدي: قمنا بتقييم صحيح لكن الوقت غير كاف أكد التونسي لسعد الدريدي، مدرب أولمبيك خريبكة، أنه سيستغل فترة توقف بطولة القسم الأول، من أجل تصحيح المسار. وأضاف الدريدي في تصريح صحافي، أن فترة التوقف فرصة لمواصلة التحضير للبطولة، إذ سيشرك كل العناصر في مجموعة من المباريات الإعدادية،أكمل القراءة »
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