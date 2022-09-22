اذاعة وتلفزيون
موزيان ضيفة “الموعد السينمائي”
حلقة على “الثقافية” رصدت تكريمها وتوقفت عند السينما الأمازيغية خصص برنامج “الموعد السينمائي” على قناة “الثقافية” التابعة لباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون فقرة لتسليط الضوء على أجواء تكريم الممثلة سناء موزيان، خلال فعاليات مهرجان الريف للسينما الأمازيغية، احتفاء بعطاءاتها في عالم الفن السابع. ورغم النجاح الكبير الذي حققتهأكمل القراءة »
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