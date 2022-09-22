الرياضة
ضغوط لثني آسفي عن سلك مسطرة “طاس”
قالت مصادر مطلعة إن جهات نافذة تمارس ضغوطا على أولمبيك آسفي، لمنعه من الاستمرار في الضغط في ملف التونسي فوزي البنزرتي، المدرب السابق للرجاء الرياضي، وقبول قرار الجامعة القاضي باعتماد النتيجة المسجلة في المباراة، مع الإبقاء على “قرار توقيف المدرب التونسي ست مباريات”. وأكد مصدر مطلع أنأكمل القراءة »
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