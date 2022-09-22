اذاعة وتلفزيون
رزان تطلق “عاليا أوي”
طرحت شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، أحدث أغاني الفنانة رزان المغربي بعنوان “عاليا اوي” على طريقة “فيديو كليب”، حصريا عبر قناة الشركة على “يوتوب”. وجاءت أغنية “عاليا أوي” باللهجة المصرية، وبقالب غنائي إيقاعي، وحملت كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، بينما حمل الكليب توقيع المخرج زيادأكمل القراءة »
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