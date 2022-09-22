fbpx
منبر

‭”‬ريع‭ ‬الملاعب‭” ‬يتصدر‭ ‬نقاش‭ “‬فيسبوكيين‭”‬

منذ دقيقة واحدة
الظاهرة‭ ‬استأثرت‭ ‬بنقاش‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭                         (‬أرشيف‭)‬
غضب‭ ‬حول‭ ‬استفادة‭ ‬منتخبين‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬وذوي‭ ‬نفوذ‭ ‬من‭ ‬تذاكر‭ ‬مجانية‭ ‬مقابل‭ ‬إلزام‭ ‬مشجعين‭ ‬فقراء‭ ‬بالأداء‭ ‬ استأثر‭ “‬ريع‭ ‬الملاعب‭” ‬باهتمام‭ ‬الشباب‭ ‬المغربي‭ ‬بعد‭ ‬تداول‭ ‬أرقام‭ ‬مهمة‭ ‬عن‭ ‬استفادة‭ “‬محظوظين‭” ‬من‭ ‬دعوات‭ ‬مجانية‭ ‬للمجاملة‭ ‬والمحاباة،‭ ‬لحضور‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬مختلفة،‭ ‬وفسح‭ ‬المجال‭ ‬للتسيب‭ ‬وتلقي‭ ‬إتاوات‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى