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”ريع الملاعب” يتصدر نقاش “فيسبوكيين”
غضب حول استفادة منتخبين وعائلاتهم وذوي نفوذ من تذاكر مجانية مقابل إلزام مشجعين فقراء بالأداء استأثر “ريع الملاعب” باهتمام الشباب المغربي بعد تداول أرقام مهمة عن استفادة “محظوظين” من دعوات مجانية للمجاملة والمحاباة، لحضور مباريات في كرة القدم في مدن مختلفة، وفسح المجال للتسيب وتلقي إتاواتأكمل القراءة »
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