أســــــرة
مسمن بحشوة الدجاج
المقادير 700 غرام من الدقيق 300 غرام من الفينو القليل من خميرة الخبز ملعقة صغيرة سكر ملعقة صغيرة ملح ماء جمع العجين مقادير الحشوة دجاج بصل توابل: ملح وفلفل أسود وزنجبيل وتوابل وبسطيلة الدجاج وكركم وزعفران وزيت وبقدونس وقرفة وسكر اللوز البيض طريقة التحضير نضع في إناء كبير الدقيقأكمل القراءة »
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