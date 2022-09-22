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أســــــرة

مسمن بحشوة الدجاج

منذ 33 ثانية
المقادير  700  غرام من الدقيق 300  غرام من الفينو القليل من خميرة الخبز ملعقة صغيرة سكر ملعقة صغيرة ملح ماء جمع العجين مقادير الحشوة دجاج بصل توابل: ملح وفلفل أسود وزنجبيل وتوابل وبسطيلة الدجاج وكركم وزعفران وزيت وبقدونس وقرفة وسكر اللوز البيض طريقة التحضير نضع في إناء كبير الدقيقأكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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