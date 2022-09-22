وطنية
مشروع الميزانية ينصف التعليم العالي
إحداث 2349 منصبا ماليا جديدا واعتماد نظام جديد للتوظيف ينتظر أن يشهد عدد المناصب المالية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ارتفاعا غير مسبوق، إذ سيتم إحداث ما يناهز 2349 منصبا ماليا جديدا في إطار مشروع قانون المالية لـ 2023، وسيتم اعتماد نظام جديد للتوظيف بالتعليمأكمل القراءة »
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