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وطنية

مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬ينصف‭ ‬التعليم‭ ‬العالي

منذ دقيقة واحدة
عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬ميراوي‭     (‬أرشيف‭)‬
إحداث‭ ‬2349‭ ‬منصبا‭ ‬ماليا‭ ‬جديدا‭ ‬واعتماد‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬للتوظيف ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬عدد‭ ‬المناصب‭ ‬المالية‭ ‬الخاصة‭ ‬بوزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والابتكار،‭ ‬ارتفاعا‭ ‬غير‭ ‬مسبوق،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬إحداث‭ ‬ما‭ ‬يناهز‭ ‬2349‭ ‬منصبا‭ ‬ماليا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬لـ‭ ‬2023،‭ ‬وسيتم‭ ‬اعتماد‭ ‬نظام‭ ‬جديد‭ ‬للتوظيف‭ ‬بالتعليم‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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