الرياضة
هزيمة قاسية للفتيات أمام البرتغال
أخطاء دفاعية وضعت الطاقم التقني في مأزق قبل السفر إلى الهند تلقى المنتخب النسوي لأقل من 17 سنة هزيمة قاسية أمام نظيره البرتغالي بثمانية أهداف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء) بسانتاريم، لحساب استعداداته لنهائيات كأس العالم، التي تحتضنها الهند في أكتوبر المقبل. وشكلت المباراةأكمل القراءة »
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