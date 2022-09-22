وطنية
تحذيرات من تعسف إجراءات الاستثمار
دعا الشاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري، إلى تعزيز حزمة الحوافز التي يقدمها مشروع ميثاق الاستثمار الجديد من خلال تعبئة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقي بأسلوب تدبير العلاقة المباشرة مع المستثمرين والتجاوب مع أجنداتهم والتزاماتهم المالية والزمنية لإنجاز المشاريع الاستثمارية دون تعسف أو تعقيد للإجراءات. وسجل القيادي فيأكمل القراءة »
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