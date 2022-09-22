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بلانات
سينما ستكون أمام الجمهور فرصة سانحة لمشاهدة فيلم “بلاك آدم”، بالقاعات السينمائية، إذ سيتم عرضه بسينما ميغاراما بالبيضاء خلال أيام أكتوبر المقبل. عرض فيلم “بلاك آدم” للنجم دواين جونسون، الذي يجسد فيه شخصية البطل الخارق، في رحلة تزيد عن عقد من الزمان ليصبح البطل الذي تمأكمل القراءة »
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