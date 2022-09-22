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بلانات

منذ 12 دقيقة
سينما‭ ‬ ستكون‭ ‬أمام‭ ‬الجمهور‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬فيلم‭ “‬بلاك‭ ‬آدم‭”‬،‭ ‬بالقاعات‭ ‬السينمائية،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬عرضه‭ ‬بسينما‭ ‬ميغاراما‭ ‬بالبيضاء‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬ عرض‭ ‬فيلم‭ “‬بلاك‭ ‬آدم‭” ‬للنجم‭ ‬دواين‭ ‬جونسون،‭ ‬الذي‭ ‬يجسد‭ ‬فيه‭ ‬شخصية‭ ‬البطل‭ ‬الخارق،‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬ليصبح‭ ‬البطل‭ ‬الذي‭ ‬تم‭أكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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