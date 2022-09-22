الرياضة
كواليس الفرق
الجيش الملكي منح فرناندو داكروز عطلة قصيرة للاعبي الجيش الملكي، عقب انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من مسابقة كأس «كاف» على حساب ريمو ستارز النيجيري. ويستأنف الفريق العسكري التداريب، غدا (الجمعة) بالمركز الرياضي العسكري، استعدادا للمباريات المقبلة. وينتظر ألا يشارك فيها أنور ترخات، الذي لم يسترجعأكمل القراءة »
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