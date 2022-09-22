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أســــــرة

شريك جديد لا يلملم جراح الفراق  

منذ 3 ثواني
كبت المشاعر بعد فشل العلاقات الغرامية يؤثر سلبا ويزيد حدة الألم قالت الدكتورة صوفيا زاكي القباج، معالجة نفسية، إن الدخول في علاقة عاطفية جديدة لنسيان العلاقة القديمة الفاشلة، ليس حلا ناجحا، سيما أن الشخص غالبا ما يكون أمام تأثيرات نفسية كثيرة، سواء الرجل أو المرأة. وأضافت القباجأكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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