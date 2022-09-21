أسواق
اتفاقيات التبادل الحر تعمق الجرح
تساهم بنسبة 32 في المائة في الكلفة الإجمالية لعجز الميزان التجاري تشير معطيات مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية إلى أن المغرب يسجل عجزا تجاريا مع مختلف البلدان، التي وقع معها اتفاقيات للتبادل الحر. وأكدت دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع “تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادلأكمل القراءة »
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