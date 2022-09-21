fbpx
أسواق

اتفاقيات التبادل الحر تعمق الجرح

منذ 21 ثانية
تساهم بنسبة 32 في المائة في الكلفة الإجمالية لعجز الميزان التجاري تشير معطيات مكتب الصرف حول المبادلات الخارجية إلى أن المغرب يسجل عجزا تجاريا مع مختلف البلدان، التي وقع معها اتفاقيات للتبادل الحر. وأكدت دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع “تجانس السياسات القطاعية واتفاقيات التبادلأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 21 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.