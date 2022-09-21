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حموشي في قلب تأهب أمريكي

منذ 12 ثانية
أجرى مباحثات مع أفريل هاينز المكلفة من قبل البيت الأبيض بإدارة 17 جهازا للمخابرات وضعت ‏التهديدات والتحديات، الناشئة عن الأوضاع المتوترة في عدد من مناطق العالم، عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في قلب تأهب أمريكي في مواجهة مخاطر ارتباطات قائمة ‏بين التنظيماتأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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