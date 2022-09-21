الأولى
حموشي في قلب تأهب أمريكي
أجرى مباحثات مع أفريل هاينز المكلفة من قبل البيت الأبيض بإدارة 17 جهازا للمخابرات وضعت التهديدات والتحديات، الناشئة عن الأوضاع المتوترة في عدد من مناطق العالم، عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، في قلب تأهب أمريكي في مواجهة مخاطر ارتباطات قائمة بين التنظيماتأكمل القراءة »
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