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حوادث

السطو على عقارات إسبانية بالناظور

منذ دقيقة واحدة
تحريات حول تنامي نشاط شبكات سطت على ممتلكات تعود إلى المستعمر تنقب فرق أمنية في عدة أقاليم في ملفات مافيا عقار، خاصة بالناظور والدريوش، بعد تعدد قضايا السطو على الأراضي، منها عقارات في ملكية ورثة قبل الفترة الاستعمارية الإسبانية، وأخرى بمنطقة تسمى «الفاصلة» قرب الحدود الوهمية معأكمل القراءة »

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