حوادث
الحبس لرئيس فريق ومساعديه
سحبوا منح جامعة كرة القدم ومساهمين من حساب الفريق نقدا دون شيكات أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، عقوبات حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، في حق كل من رئيس شباب العرائش لكرة القدم وأمين المال ومسؤول إداري، إذأكمل القراءة »
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