أسواق
الحماية التجارية للدفاع عن الاقتصاد الوطني
أستاذ الاقتصاد والتدبير بجامعة فاس يقترح 3 حلول غير كلاسيكية للحد من عجز الميزان التجاري اقترح محمد رضا الرويجل أستاذ الاقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، 3 حلول غير كلاسيكية للحد من عجز الميزان التجاري، بسبب ارتفاع الكلفة الطاقية وكلفة التجهيزات مع ارتفاع أثمان بعضأكمل القراءة »
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