حوادث
انتحال صفة مسؤول قضائي للزواج
موظف محكمة اعتدى جسديا على زوجته وشهود أكدوا أنه قدم لهم نفسه نائب وكيل الملك لخطبتها ورط شهود موظفا بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، إذ بعد أن كان موضوع شكاية زوجته تتهمه بتعنيفها، وجد نفسه أمام تهمة ثقيلة، وهي انتحال صفة مسؤول قضائي كبير، عندما شددوا على أنهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا