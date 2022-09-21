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أسواق

المحروقات تكرس اختلالات الميزان التجاري

منذ 9 دقائق
العجز بلغ أزيد من 53 في المائة وواردات الحبوب تفاقم الوضع كشفت معطيات مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب تفاقم بنسبة كبيرة، بسبب واردات المنتوجات الطاقية والمواد الغذائية، في ظل الجفاف الذي ضرب المغرب خلال الموسم الفلاحي الماضي. وأوضحت المعطيات الرقمية أن العجز ارتفع بنسبة 53,5 فيأكمل القراءة »

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