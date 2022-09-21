حوادث
العثور على جثة فتاة بفاس
أمرت النيابة العامة المختصة بتشريح جثة فتاة في نهاية عقدها الثالث، بعد العثور عليها صباح أول أمس (الاثنين) بمصب سد الوحدة )الباراج( قرب المحول الكهربائي بالمجاعرة، بعد أسبوعين من اختفائها في ظروف غامضة من منزل والديها، إذ نقلت إلى مستودع الأموات بالمستشفى لمعرفة أسباب وفاتها. وعثر مواطنأكمل القراءة »
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