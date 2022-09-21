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أخبار الصباح

أخبار الصباح

منذ 14 ثانية
< مفتشية وصل أفراد من المفتشية العامة للإدارة الترابية، أمس (الثلاثاء)، إلى دار الخدمات بالبيضاء، التي تضم أيضا منصة لرخص التعمير في إطار الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى. ولم تصدر أي أخبار عن طبيعة المهمة، لكن يرجح أن تكون للأمر علاقة بفضائح تدبير قطاع التعمير بالمدينة، خاصة بعدأكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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