حوادث
التحقيق في رخصة بناء مزورة بالصويرة
تم استعمالها لاستصدار حكم بالبراءة من المحكمة باشرت عناصر المركز القضائي بالصويرة تحرياتها في قضية تزوير رخص تعمير بجماعة زاوية ابن حميدة، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي. وعلمت “الصباح” من مصادرها أن قائدا سابقا بقيادة ركراكة بدائرة الصويرة هو الذي حرك الشكاية بخصوصأكمل القراءة »
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