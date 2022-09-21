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حوادث

وفاة سائق دراجة في حادثة باليوسفية

منذ 15 ثانية
لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادثة سير، وقعت الأسبوع الماضي، في منعرج خطير يوجد بمدخل مدينة اليوسفية من جهة مركز جمعة اسحيم. وقال مصدر أمني إن الحادثة وقعت بعدما صدمت سيارة خفيفة راكب الدراجة النارية وأردته قتيلا، وذلك بسبب قوة الاصطدام وتعرضه إلى نزيف داخلي، وتعرضتأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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