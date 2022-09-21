حوادث
مصرع “شيخ” في حادثة بطنجة
لفظ عون سلطة برتبة شيخ، أنفاسه الأخيرة، بإحدى المصحات الخاصة بطنجة، متأثرا بإصابته بجروح بالغة في حادثة سير خطيرة، وقعت، الأسبوع الماضي، بشارع مولاي رشيد بوسط المدينة. وأفادت مصادر طبية من المصحة ذاتها، أن الهالك، الذي كان يشتغل قيد حياته بالملحقة الإدارية الثامنة، فارق الحياة بقسم العنايةأكمل القراءة »
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