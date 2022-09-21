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حوادث

سائق “تريبورتور” يصدم شرطيا بمراكش

منذ 3 دقائق
أدى تهور سائق دراجة ثلاثية العجلات”تريبورتور”، السبت الماضي، إلى إصابة شرطي مرور بمراكش، بكدمات وجروح، نقل إثرها إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.  وأفاد مصدر مطلع أن الشرطي كان يقوم بعمله الاعتيادي في تنظيم المرور، بالقرب من حديقة مولاي عبد السلام بشارع محمد الخامس، قبل أن تصدمه بشكلأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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