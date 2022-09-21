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حوادث

اعتداء على مستشار ببلدية الصويرة

منذ 38 ثانية
تعرض مستشار جماعي ببلدية الصويرة، الأحد الماضي لاعتداء جسدي من قبل أحد المدونين، بسبب تدوينة فيسبوكية. وذكرت المصادر أن المستشار فوجئ بالمدون وهو يزوره بمحل إقامته، ويطلب مقابلته، وبمجرد ما ظهر له انهال عليه ضربا، وتركه مغمى عليه. قبل يختفي عن الأنظار. وأضافت المصادر أن المستشار نقلأكمل القراءة »

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منذ 38 ثانية


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