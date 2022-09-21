حوادث
“السماوي” الإلكتروني يسقط مغربيات
تجددت عمليات النصب التي يقوم بها أشخاص يتحدرون من دول جنوب الصحراء، متخصصون في النصب والاحتيال، ولهم قدرات فائقة على استدراج ضحاياهم من النساء، باستعمال وسائل تدليسية وجوازات سفر مقرصنة، لإغراقهن في الطمع ودفعهن إلى الاستجابة لمطالب بتحويل أموال. فبعد أستاذة الجديدة، التي تم الاحتيال عليها فيأكمل القراءة »
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