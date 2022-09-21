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حوادث

فرار هوليودي لأخطر مجرم بالخميسات

منذ 6 دقائق
ادعى إصابته بمرض لحظة وضعه في الحراسة النظرية وفر من المستشفى على شاكلة أفلام الحركة الأمريكية، وضع متهم، يعد المطلوب الأول بالخميسات، خطة مبتكرة للفرار من الاعتقال، إذ ادعى إصابته بمرض طارئ يهدد حياته، واستغل ارتباكا في طريقة نقله إلى المستشفى لإنقاذه من الموت، فاستغل فرصة معرفتهأكمل القراءة »

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