خاص
حدائق “أوريكا”… رؤية متفردة للجمال
تشغل عشرات النساء وتضم أزيد من 200 نوع من النباتات تستخدم في مستحضرات “إيف سان لوران بيوتي” بمناسبة “يوم الأرض”، احتفلت علامة “إيف سان لوران بيوتي”، أخيرا، بحدائقها المجتمعية الواقعة بمنطقة “أوريكا” ضواحي مراكش، حيث تم زرع أزيد من 200 نوع من النباتات، في إطار مشروعها البيئيأكمل القراءة »
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