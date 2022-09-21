حوادث
قنص جائر بمراكش يطيح بخليجيين
بادرت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لتسلطانت، ضواحي مراكش، الجمعة الماضي، إلى إيقاف أربعة خليجيين بدوار مولاي العباس التابع للجماعة الترابية تسلطانت، عمدوا إلى قنص عدد كبير من طائر اليمام البري. وأفاد مصدر مطلع أن الخليجيين الأربعة المتحدرين من دولتي المملكة العربية السعودية والكويت، والذين يقيمون بإحدىأكمل القراءة »
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