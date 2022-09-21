حوادث
السجن لمغتصبي مطلقة
استئنافية الجديدة أدانت شخصين من 15 معتدي والبحث جار لإيقاف باقي المتهمين قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة ، أخيرا، بمؤاخذة جانحين وحكمت على الأول ب 6 سنوات سجنا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية الاغتصاب والاستعانة لأجله والاعتداء بعدة أشخاص، فيما أدينأكمل القراءة »
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