حوادث
تبييض الأموال يورط ثريا مغربيا بهولندا
أدانت محكمة روتردام في هولندا ثريا مغربيا يحمل الجنسية المزدوجة بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، بعد اتهامه بتبييض الأموال، منها مشاريع عقارية في المغرب. وأوقفت المصالح الأمنية الهولندية الثري المغربي، بعد العثور على 12.5 مليون أورو في منزله، وقادت التحقيقات إلى تحديد مصدرها، إذ تبين لها أنهاأكمل القراءة »
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