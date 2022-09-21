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حوادث

تحويلات تكشف شبكة احتيال دولي

منذ 16 ثانية
سطت على الملايير من القرصنة المعلوماتية ووجهت مبالغ هامة إلى حساب باسم شركة بالمغرب أثار تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى حساب شركة مسجلة بالمغرب، شكوكا لدى المسؤول عن تدبير الحساب بإحدى الوكالات التابعة لمجموعة بنكية، خاصة أن النشاط الاقتصادي للشركة المستقبلة للتحويلات، والغرض من الحوالات الواردة منأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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