أسواق
الميزان التجاري… نزيف حاد
يكلف المغرب آلاف الملايير سنويا ووصفات العلاج تعجز عن إيقافه فشلت كل البرامج التي اعتمدت من أجل إنعاش الصادرات والإجراءات، التي اتخذت لحماية المنتوج الوطني واستبدال الواردات بالمنتوجات محلية الصنع في الحد من نزيف العملات الأجنبية، الذي يتسبب فيه عجز الميزان التجاري، الذي يعرف تفاقما متواصلا منأكمل القراءة »
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