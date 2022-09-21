حوار
شروط ذاتية تحول دون وحدة اليسار
صنهاجي القيادي في حزب “الكتاب” أكد أن التحالف مع “بيجيدي” أملته مقاومة ما كان يتهدد الحقل الحزبي أكد عزوز صنهاجي، عضو المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن التعديل الحكومي، ليس هو ما يهم الناس، بل تغيير السياسات والمقاربات، لأن الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك الإعلامي. وأوضح صنهاجي أنأكمل القراءة »
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