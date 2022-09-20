خاص
أسرار اغتصاب أستاذ تلميذاته
عرضهن لغسيل الدماغ واستدرجهن إلى شقة وشبهات تورط آخرين قضية اغتصاب التلميذات بمؤسسة خاصة، والتي تحركت فيها النيابة العامة لإعمال أقصى الفصول في حق المشتبه فيه المعتقل، والمتعلقة بالاتجار في البشر، هي ملف جديد قديم، ظل متواريا عن الأنظار، رغم الإشارات الطفيفة التي خرجت من المؤسسة نفسهاأكمل القراءة »
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