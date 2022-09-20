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أخنوش “حكما” في ملف الأساتذة الباحثين

منذ 3 ثواني
نقابة التعليم العالي تؤجل اجتماع اللجنة الإدارية في انتظار نتائج اجتماع 26 شتنبر دخل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على خط الأزمة التي تشهدها الجامعة، بسبب سياسة شد الحبل بين النقابة الوطنية للتعليم العالي، والوزارة الوصية. وقرر رئيس الحكومة دعوة المكتب الوطني للنقابة للاجتماع، الاثنين المقبل، من أجلأكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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