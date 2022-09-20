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البدراوي “يبلبل” الرجاء

منذ دقيقة واحدة
البداية المتعثرة تقرب غضب الجماهير من الرئيس ومطالب بإقالة المدرب ومحاسبة المسؤولين عن الانتدابات بات غضب الرجاويين أقرب، من عزيز البدراوي، رئيس الفريق، من أي وقت مضى، بعد البداية المتعثرة في البطولة الوطنية (نقطتان من ثلاث مباريات)، وهو ما ظهر جليا في مباراة أول أمس (الأحد)، أمامأكمل القراءة »

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