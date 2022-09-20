مجتمع
التراجع عن حرمان معاقين من التعليم
تراجعت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الجديدة، عن قرار منع الأقسام الخاصة بالتلاميذ المعاقين، وسمحت بمواصلة استفادتهم من حقهم في العملية التعليمية، بعد الاستياء الذي أبداه آباء وأمهات هؤلاء التلاميذ ومراسلاتهم للجهات المعنية، معبرين عن استعدادهم لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المديرية والأكاديميةأكمل القراءة »
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