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مجتمع

عجز بـ110 ملايير بميزانية البيضاء

منذ 54 ثانية
ضعف الموارد يهدد بشل قدرات المدينة عن أداء نفقاتها الإجبارية على بعد أقل من شهر من انعقاد دورة أكتوبر المخصصة لعرض ودراسة والمصادقة على أول مشروع ميزانية في مجلس البيضاء، مازالت الموارد الذاتية للمدينة تتخبط في أرقام مخجلة، إذ يتجاوز العجز 100 مليار سنتيم. وتحتاج البيضاء إلىأكمل القراءة »

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منذ 54 ثانية


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