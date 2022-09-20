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أخبار الصباح

منذ دقيقتين
< جمارك يشهد ميناء طنجة المتوسط، هذه الأيام حالة من الفوضى، لم يسبق لها مثيل، سيما بالنسبة إلى سيارات نقل البضائع. ووصفت مصادر "الصباح" التسيب بـ "الأبواب المفتوحة للتهريب"، بمباركة من المسؤولين بالجمارك. وتحول تهريب البضائع من معبري مليلية وسبتة السليبتين، إلى ميناء طنجة المتوسط، ما طرحأكمل القراءة »

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