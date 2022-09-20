الأولى
تحرير فتاة احتجزها بارون ستة أشهر
قادت أبحاث وتحريات أنجزتها عناصر المركز القضائي للدرك بسرية تزنيت، عصر أول أمس (الأحد)، إلى اكتشاف وكر بخلاء مجاور لسد ابن تاشفين، المشيد على وادي ماسة، اتخذته شبكة لترويج المخدرات ومسكر ماء الحياة، قاعدة خلفية لممارسة أنشطتها المحظورة. ومكنت مداهمة الأمكنة من تحرير فتاة تبلغ من العمرأكمل القراءة »
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